Piazza Affari: performance negativa per Webuild

(Teleborsa) - Sottotono la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano con un calo del 2,14%.



Lo scenario su base settimanale di Webuild rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, Webuild è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,636. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,744.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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