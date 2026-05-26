Amministrative: il centrodestra conquista Venezia, flop del campo largo

Alla coalizione di governo anche Reggio Calabria, mentre la Toscana si tinge di rosso

(Teleborsa) - A sorpresa la coalizione di centrodestra sbanca Venezia, considerata appannaggio del centrosinistra, e si aggiudica Reggio Calabria dopo 12 anni di gestione di sinistra. La Toscana si conferma rossa, mentre De Luca si tiene strettissima la sua Salerno. Sono i principali risultati dell'ultima tornata di elezioni amministrative, che hanno visto sei milioni di italiani andare alle urne per votare i sindaci e consigli comunali di quasi 750 comuni italiani, anche se l'affluenza è scesa di quasi cinque punti al 60,59%.



Un test importante a circa un anno dalle elezioni politiche del 2027 e dopo il disastroso risultato del referendum costituzionale sulla Giustizia. Una conferma della tenuta della coalizione di centrodestra ed un flop per il cosiddetto campo largo.



"E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani", il commento a caldo della Premier Giorgia Meloni. "Avanza il centrodestra, la Lega conferma e conquista sindaci in tutta Italia", fa eco il vicepremier Matteo Salvini. Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna" si schermisce la segretaria del Pd Elly Schlein.



La grande sorpresa è stata Venezia, dopo il giovanissimo Simone Venturini è passato al primo turno con il 51,03% delle preferenze, contro lo sfidante Andrea Martella che si è fermato al 39,21%. Anche Reggio Calabria è andata al centrodestra con Francesco Cannizzaro che ha conquistato il 65,68% delle preferenze.



Salerno resta saldamente nelle mani di Vincenzo De Luca, che si è assicurato il 57,88% dei voti, mentre la Toscana resta una roccaforte rossa, con Prato che vede passare al primo turno Matteo Biffoni al 54,73% delle preferenze. A sinistra anche Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Incisa e Figline Valdarno.



Arezzo vede in testa Marcello Comanducci con il 43,81% dei voti, passando al secondo turno contro lo sfidante di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli. La città di Messina resta invece un feudo della lista civica capitanata dal sindaco uscente Federico Basile al 58,26%.



L’eventuale turno di ballottaggio è in calendario domenica 7 e lunedì 8 giugno.







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