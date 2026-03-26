Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido -0,01%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 184,622 e primo supporto individuato a 183,939. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 185,305.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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