Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido -0,01%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 184,622 e primo supporto individuato a 183,939. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 185,305.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)