Milano 11:17
47.322 -0,60%
Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:17
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Francoforte 11:17
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,18%

Hang Seng a 25.587,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,18%
Indice Hang Seng -1,18% a quota 25.587,26 all'apertura pomeridiana.
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