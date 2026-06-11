Milano 10:12
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10:12
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,11%

Hang Seng a 24.136,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,11%
Indice Hang Seng -1,11% a quota 24.136,17 all'apertura pomeridiana.
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