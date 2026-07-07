Milano 6-lug
52.959 0,00%
Nasdaq 6-lug
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Dow Jones 6-lug
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Londra 6-lug
10.652 0,00%
Francoforte 6-lug
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,42%

Hang Seng a 23.517,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,42%
Indice Hang Seng -0,42% a quota 23.517,7 all'apertura pomeridiana.
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