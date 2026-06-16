Milano 15-giu
51.836 0,00%
Nasdaq 15-giu
30.544 +3,06%
Dow Jones 15-giu
51.671 +0,92%
Londra 15-giu
10.431 0,00%
Francoforte 15-giu
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,25%

Hang Seng a 24.533,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,25%
Indice Hang Seng -1,25% a quota 24.533,35 all'apertura pomeridiana.
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