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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,11%

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,11%
Indice Hang Seng -1,11% a quota 24.292,95 all'apertura pomeridiana.
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