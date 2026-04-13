Milano 11:19
47.325 -0,60%
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Dow Jones 10-apr
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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo perde l'1,46%, continuando la seduta a 259,13 punti.
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