Francoforte: andamento negativo per Hellofresh

(Teleborsa) - Retrocede Hellofresh , con un ribasso dell'1,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Hellofresh rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Hellofresh segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,76 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,848. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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