Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,62%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,487 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,38. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,318.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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