Francoforte: performance negativa per United Internet
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per United Internet, che mostra un decremento del 2,79%.
Lo scenario su base settimanale di United Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di United Internet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,76. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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