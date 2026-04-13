Francoforte: performance negativa per United Internet

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per United Internet , che mostra un decremento del 2,79%.



Lo scenario su base settimanale di United Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di United Internet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,76. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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