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L'EURO STOXX Retail scambia in rosso a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Retail scambia in rosso a Eurozona
Viene venduto parecchio il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la seduta a 919,43 punti.
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