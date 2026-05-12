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/ Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Retail
Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Retail
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
12 maggio 2026 - 10.00
Profondo rosso per il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che retrocede a 854,32 punti, in netto calo del 2,02%.
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