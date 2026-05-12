Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:27
28.888 -1,48%
Dow Jones 20:27
49.770 +0,13%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Retail
Profondo rosso per il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 854,32 punti, in netto calo del 2,02%.
Condividi
```