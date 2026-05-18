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Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Retail
Si muove con il vento in poppa il comparto vendite al dettaglio europeo, che arriva a 878,75 punti.
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