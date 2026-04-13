Londra: in calo Burberry

(Teleborsa) - Retrocede la maison del lusso inglese , con un ribasso del 2,11%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,85%, rispetto a +1,19% del principale indice della Borsa di Londra ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,41 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,26. L'equilibrata forza rialzista della casa di moda britannica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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