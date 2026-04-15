Londra: giornata depressa per Burberry
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso inglese, con una flessione del 3,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,91%, rispetto a +2,54% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico della casa di moda britannica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,54 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 11,21. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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