Londra: giornata depressa per Burberry

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso inglese , con una flessione del 3,15%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,91%, rispetto a +2,54% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico della casa di moda britannica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,54 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 11,21. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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