Londra: seduta euforica per Burberry

(Teleborsa) - Effervescente la maison del lusso inglese , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,56%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,75%, rispetto a +3,98% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni tecniche complessive della casa di moda britannica evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 11,39 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 11,85. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 11,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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