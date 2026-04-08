Londra: seduta euforica per Burberry
(Teleborsa) - Effervescente la maison del lusso inglese, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Burberry mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,75%, rispetto a +3,98% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni tecniche complessive della casa di moda britannica evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 11,39 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 11,85. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 11,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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