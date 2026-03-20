Londra: andamento sostenuto per Burberry
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso inglese, con una variazione percentuale del 2,14%.
L'andamento di Burberry nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della casa di moda britannica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,19 sterline con area di resistenza individuata a quota 10,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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