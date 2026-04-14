Londra: nuovo spunto rialzista per Burberry

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison del lusso inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,55%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Burberry è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,78 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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