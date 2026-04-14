Londra: nuovo spunto rialzista per Burberry
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison del lusso inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Burberry è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,78 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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