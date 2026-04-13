Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:26
25.261 +0,58%
Dow Jones 19:26
47.942 +0,05%
Londra 17:35
10.583 -0,17%
Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Londra: risultato positivo per Admiral Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Admiral Group
Punta con decisione al rialzo la performance della società assicurativa, con una variazione percentuale del 2,46%.
Condividi
```