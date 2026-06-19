Milano 10:01
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Dow Jones 18-giu
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Londra 10:01
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Londra: vendite diffuse su Admiral Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: vendite diffuse su Admiral Group
Pressione sulla società assicurativa, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,41%.
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