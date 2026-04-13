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Madrid: si concentrano le vendite su Aena

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Aena
Pressione sul gestore degli aeroporti spagnolo, che tratta con una perdita del 2,39%.
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