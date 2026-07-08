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Madrid: vendite diffuse su Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: vendite diffuse su Acerinox
Pressione sulla società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,68%.
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