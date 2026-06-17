Madrid: si concentrano le vendite su Endesa
(Teleborsa) - Sottotono la società energetica spagnola, che passa di mano con un calo dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di Endesa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'utility spagnola. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Endesa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 37,45 Euro. Primo supporto a 36,72. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 36,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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