Madrid: brillante l'andamento di Aena

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore degli aeroporti spagnolo , che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aena più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Aena è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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