Madrid: brillante l'andamento di Aena
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore degli aeroporti spagnolo, che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aena più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Aena è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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