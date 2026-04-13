New York: in bella mostra Accenture
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, che tratta in rialzo del 5,94%.
La tendenza ad una settimana di Accenture è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Accenture mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 183,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 193,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 176,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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