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Piazza Affari: in bella mostra Maire

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in bella mostra Maire
Protagonista il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,56%.
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