New York: in bella mostra FMC Corporation
(Teleborsa) - Ottima performance per la società statunitense di scienze agrarie, che scambia in rialzo del 5,01%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di FMC Corporation rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di FMC Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,81 USD, mentre il primo supporto è stimato a 16,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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