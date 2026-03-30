New York: in bella mostra FMC Corporation

(Teleborsa) - Ottima performance per la società statunitense di scienze agrarie , che scambia in rialzo del 5,01%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di FMC Corporation rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di FMC Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,81 USD, mentre il primo supporto è stimato a 16,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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