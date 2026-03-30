Milano 30-mar
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Nasdaq 30-mar
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Dow Jones 30-mar
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Londra 30-mar
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Francoforte 30-mar
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New York: in bella mostra FMC Corporation

Migliori e peggiori
New York: in bella mostra FMC Corporation
(Teleborsa) - Ottima performance per la società statunitense di scienze agrarie, che scambia in rialzo del 5,01%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di FMC Corporation rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di FMC Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,81 USD, mentre il primo supporto è stimato a 16,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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