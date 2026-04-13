New York: in calo Best Buy
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento, che mostra un decremento del 3,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Best Buy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Best Buy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,76 USD con tetto rappresentato dall'area 61,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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