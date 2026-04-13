New York: in calo Best Buy

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento , che mostra un decremento del 3,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Best Buy rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Best Buy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 59,76 USD con tetto rappresentato dall'area 61,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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