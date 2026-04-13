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New York: performance negativa per Coca Cola

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Coca Cola
Si muove verso il basso il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, con una flessione dell'1,89%.
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