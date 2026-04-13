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New York: Workday in rally
Migliori e peggiori
,
In breve
13 aprile 2026 - 16.10
Seduta decisamente positiva per il
fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che tratta in rialzo del 5,43%.
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