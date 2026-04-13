Milano 11:24
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:24
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Parigi: calo per Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Safran
Ribasso per la società ingegneristica, che presenta una flessione del 2,43%.
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