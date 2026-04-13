Parigi: scambi negativi per Societe Generale

(Teleborsa) - Ribasso per la big bank francese , che presenta una flessione dell'1,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Societe Generale evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' Istituto di credito francese rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Societe Generale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 70,56 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 69,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 71,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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