Parigi: scambi negativi per Societe Generale
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big bank francese, che mostra un decremento del 2,51%.
L'andamento di Societe Generale nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 68,23 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 65,69. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 64,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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