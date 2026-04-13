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Perde l'indice del settore costruzioni italiano sul mercato di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde l'indice del settore costruzioni italiano sul mercato di Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul settore costruzioni a Milano, che continua la giornata a 68.594,15 punti, in forte calo del 2,46%.
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