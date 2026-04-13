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/ Perde l'indice del settore costruzioni italiano sul mercato di Piazza Affari
Perde l'indice del settore costruzioni italiano sul mercato di Piazza Affari
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
13 aprile 2026 - 15.00
Si abbattono le vendite sul
settore costruzioni a Milano
, che continua la giornata a 68.594,15 punti, in forte calo del 2,46%.
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