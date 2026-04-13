Petrolio, quotazioni corrono dopo fallimento colloqui a Islamabad e minaccia di Trump di bloccare Hormuz

(Teleborsa) - Le quotazioni del greggio corrono
questa mattina dopo che il presidente degli Usa, Donald Trump, ha minacciato su Truth, dopo fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad
, un contro blocco dello Stretto di Hormuz da parte della marina Usa.
Gli Stati Uniti bloccheranno le navi "in entrata o in uscita" dai porti iraniani a partire dalle 16 di questo pomeriggio ora italiana. Lo ha scritto sul social Truth il presidente Trump.
Il future con scadenza giugno 2026 per il Brent
, il petrolio di riferimento del Mare del Nord, viene scambiato a quota 102,45 dollari al barile
(+7,62%) mentre il future con scadenza maggio 2026 per il Wti
, il greggio statunitense, viaggia a quota 104,27 dollari
(+7,97%).
Sul fronte delle forniture dell'oro nero, l’Arabia Saudita
ha ripristinato la piena capacità di pompaggio
di 7 milioni di barili al giorno del suo oleodotto critico Est-Ovest
. Il ministero dell’energia ha confermato domenica che le riparazioni a una stazione di pompaggio danneggiata in un attacco la scorsa settimana, avvenuto poche ore dopo il cessate il fuoco iniziale, sono state completate, riportando online 700.000 barili al giorno di capacità.
Il ripristino del condotto consente a Riyadh di mantenere il suo spostamento strategico verso i terminal del Mar Rosso
, dove le spedizioni di greggio sono quadruplicate
dalla fine di febbraio per compensare la chiusura quasi totale delle rotte marittime del Golfo Persico.
Oltre al recupero dell’oleodotto, Saudi Aramco ha ripristinato la produzione presso l’impianto offshore di Manifa
, che aveva precedentemente perso 300.000 barili al giorno di capacità a causa delle ostilità regionali.