Mercati europei in rosso con fallimento colloqui USA-Iran

(Teleborsa) - Avvio di settimana in forte ribasso per le principali borse europee, dopo il fallimento dei colloqui di pace tra USA e Iran, a Islamabad, che torna ad alimentare l'avversione al rischio degli investitori. Le minacce del presidente americano, Donald Trump di un contro blocco dello Stretto di Hormuz, contribuiscono a far risalire le quotazioni di petrolio e gas e alimentano i timori di pressioni inflazionistiche.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,169. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 7,12%.



In deciso rialzo lo spread , che si posiziona a +81 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,86%.



Tra gli indici di Eurolandia vendite su Francoforte , che registra un ribasso dell'1,00%, pensosa Londra , con un calo frazionale dello 0,67%, e seduta negativa per Parigi , che mostra una perdita dell'1,03%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,79% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share , che scivola a 49.629 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+1,70%), ENI (+1,69%), Saipem (+1,38%) e Telecom Italia (+1,00%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli , che ottiene -2,53%.



Sotto pressione Unicredit , che accusa un calo del 2,15%.



Scivola Stellantis , con un netto svantaggio del 2,03%.



In rosso Azimut , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, GVS (+7,74%), Juventus (+1,95%), Alerion Clean Power (+1,23%) e D'Amico (+0,84%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces , che ottiene -2,60%.



Spicca la prestazione negativa di Cementir , che scende del 2,53%.

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