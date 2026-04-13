Europa in calo con occhi su Hormuz

(Teleborsa) - Si confermano deboli i valori per Piazza Affari
e per gli altri mercati europei che confermano l'impostazione negativa dell'avvio, penalizzati dal fallimento dei colloqui di pace tra USA e Iran
, a Islamabad. Le minacce del presidente americano, Donald Trump di un contro blocco dello Stretto di Hormuz, contribuiscono a far risalire le quotazioni di petrolio e gas che alimentano i timori di pressioni inflazionistiche.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,169. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.714,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,75%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'8,07%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +78 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,85%. Tra i listini europei
si concentrano le vendite su Francoforte
, che soffre un calo dell'1,00%, sottotono Londra
che mostra una limatura dello 0,37%, e vendite su Parigi
, che registra un ribasso dello 0,87%. A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-0,82%) e si attesta su 47.221 punti, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.633 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, composta Leonardo
, che cresce di un modesto +1,12%.
Performance modesta per ENI
, che mostra un moderato rialzo dell'1,11%.
Resistente Tenaris
, che segna un piccolo aumento dell'1,02%. Poste Italiane
avanza dello 0,74%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli
, che ottiene -3,84%.
Seduta negativa per Stellantis
, che mostra una perdita del 2,77%.
Sotto pressione Inwit
, che accusa un calo del 2,60%.
Scivola Buzzi
, con un netto svantaggio del 2,44%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, GVS
(+9,97%), BFF Bank
(+4,03%), Alerion Clean Power
(+1,84%) e Pharmanutra
(+1,77%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Webuild
, che continua la seduta con -6,03%.
In rosso NewPrinces
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%.
Spicca la prestazione negativa di ENAV
, che scende del 2,96%.