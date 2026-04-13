Piazza Affari: calo per Cementir

(Teleborsa) - Retrocede la società cementiera , con un ribasso del 2,41%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Cementir subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di breve periodo del gruppo cementiero mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,31 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 16,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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