Piazza Affari: calo per Cementir

(Teleborsa) - Rosso per la società cementiera , che sta segnando un calo del 2,02%.



Lo scenario su base settimanale di Cementir rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo cementiero . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,23 Euro. Primo supporto visto a 14,88. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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