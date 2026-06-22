Piazza Affari: calo per Cementir
(Teleborsa) - Rosso per la società cementiera, che sta segnando un calo del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di Cementir rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo cementiero. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15,23 Euro. Primo supporto visto a 14,88. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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