Piazza Affari: calo per Cementir

(Teleborsa) - Sottotono la società cementiera , che passa di mano con un calo del 2,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cementir rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo del gruppo cementiero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,78 Euro e primo supporto individuato a 15,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```