Piazza Affari: giornata depressa per Inwit

(Teleborsa) - Rosso per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che sta segnando un calo del 2,13%.



La tendenza ad una settimana di Inwit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Inwit ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,445 Euro. Supporto a 7,27. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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