Piazza Affari: giornata depressa per Inwit
(Teleborsa) - Rosso per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che sta segnando un calo del 2,13%.
La tendenza ad una settimana di Inwit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Inwit ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,445 Euro. Supporto a 7,27. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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