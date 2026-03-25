Male Inwit sul mercato azionario di Piazza Affari

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che soffre con un calo del 5,52%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Inwit rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Inwit si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,282 Euro. Prima resistenza a 6,667. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,053.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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