Piazza Affari: balza in avanti Inwit
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, con una variazione percentuale del 2,59%.
Lo scenario su base settimanale di Inwit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,973 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,198. Il peggioramento di Inwit è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,827.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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