Piazza Affari: pioggia di acquisti su Inwit
(Teleborsa) - Grande giornata per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,63%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inwit, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,428 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,628. Il peggioramento di Inwit è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,297.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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