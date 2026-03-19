Milano 11:34
43.829 -2,04%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:34
10.117 -1,83%
Francoforte 11:34
22.971 -2,26%

Piazza Affari: peggiora Inwit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: peggiora Inwit
Retrocede molto la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che esibisce una variazione percentuale negativa del 22,57%.
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