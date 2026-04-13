Milano 11:26
47.294 -0,66%
Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:26
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Francoforte 11:26
23.588 -0,91%

Piazza Affari: in calo Cementir

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Cementir
Ribasso per la società cementiera, che presenta una flessione del 2,41%.
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