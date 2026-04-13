Piazza Affari: movimento negativo per ENAV

(Teleborsa) - Pressione sulla società che gestisce il traffico aereo civile in Italia , che tratta con una perdita dell'1,94%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di ENAV rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di ENAV sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,338 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,278. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,398.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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