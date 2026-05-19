Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ENAV
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
Lo scenario su base settimanale di ENAV rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di ENAV ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,103 Euro. Supporto a 5,003. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,203.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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